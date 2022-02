'Modena, utili record per Hera: ora la multiutility riduca bollette'

Protesta questa mattina davanti alla sede Hera, una protesta promossa dal partito di Paragone, Italexit, e dal Comitato italiano per la libertà. Davanti ai cancelli della multiutility di via Razzaboni si sono dati appuntamento alcuni cittadini per lamentare il caro bollette che pesa in modo drammatico sulla vita di famiglie e imprese. A dar voce al malcontento Maria Gandini, coordinatrice regionale di Italexit, e Flavio Morani del Comitato che hanno consegnato una lettera negli uffici Hera per chiedere una riduzione delle bollette.'Hera, visti gli utili record realizzati da sempre e in particolare negli ultimi anni, parliamo per il 2021 di circa un miliardo, pari a +30%, è nella condizione di attuare queste iniziative con sconti di almeno il 30% sulla bolletta - spiega Flavio Morani -. Gli utili di Hera sono andati sin qui a vantaggio di azionisti come banche d'investimento e delle amministrazioni locali (Comune di Modena, Bologna... con il 40% circa del capitale). Ora è il momento che Hera dimostri senso di responsabilità e lungimiranza e che gli utili ritornino a cittadini e imprese gravemente danneggiati'.Una tesi simile a quella sostenuta da Italexit. 'L'incremento delle tariffe riguarda un servizio pubblico essenziale e non è tollerabile che il costo della bolletta si traduca in un onere economico insostenibile per il consumatore finale' - spiega Maria Gandini.