Modena, venerdì prossimo arriva il generale Vannacci alla Sala Ascom

Venerdì 28 marzo alle 18:30 presso la Sala Ascom in Via Piave 125 a Modena si terrà la presentazione del libro 'Il coraggio vince' del Generale Roberto Vannacci. L'incontro è promosso dal Comitato Il Mondo al Contrario e Aretè - Spazio Identitario.

'Un'occasione unica per ascoltare dalla viva voce dell'autore le riflessioni contenute nel suo ultimo lavoro, che affronta con lucidità e senza compromessi temi di grande attualità, richiamando valori quali il coraggio, l'identità e il senso di responsabilità' - spiegano i promotori.

A moderare l'incontro sarà il noto giornalista Fabio Dragoni, che guiderà il dialogo con il Generale Vannacci, offrendo al pubblico spunti di riflessione e la possibilità di approfondire le tematiche trattate nel libro. L'ingresso è libero, con contributo volontario, e per informazioni si può contattare per messaggio il numero 376 1940369. 'Un dialogo diretto, senza filtri, che promette di accendere il dibattito e offrire una prospettiva fuori dagli schemi. Un appuntamento da non perdere per chi vuole comprendere meglio il nostro tempo e le sfide che ci attendono' - chiude il Comitato Il Mondo al Contrario Aretè - Spazio Identitario.