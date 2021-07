Modena, via Tignale del Garda: 'Siamo ancora in attesa del progetto'

Continua la protesta dei residenti del grande complesso da 81 appartamenti di via Tignale del Garda di Modena della proprietà della cooperativa Unicapi, oggetto di un progetto di ristrutturazione e adeguamento antisismico che prevederebbe anche la demolizione di 80 garage ora a raso ed il loro interramento oltre alla realizzazione di alcune strutture comunali a scopi sociali nell'area dell'adiacente parco. Un intervento nettamente criticato dai residenti-soci della cooperativa. I residenti, rappresentati dall'avvocato Canio Iungano, chiedono di poter avere il progetto definitivo di riqualificazione, una richiesta che però sinora è rimasta inascoltata. Ricordiamo anche che il progetto da decine di migliaia di euro commissionato dal cda della cooperativa presieduta da Loris Bertacchini è andato avanti con i garage interrati come unica soluzione, trasformando una proposta in quella che i residenti hanno iniziato a percepire come una imposizione.La richiesta dei residenti è un netto no all'interramento dei garage (dai 14 ai 30 verrebbero impattati dalle scale esterne antisismiche), con richiesta di ipotesi alternative a raso.Oggi al fianco dei residente del complesso di via Tignale vi erano il capogruppo di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi e la consigliera Lega Beatrice De Maio ().