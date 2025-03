Modena: fugge alla vista dei Carabinieri, aveva 5 panetti di hashish in auto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla vista della 'Gazzella' dei Carabinieri, aveva cambiato repentinamente direzioni, spostandosi dai viali a ridosso del centro storico, verso vie laterali. Un atteggiamento che ha portato i carabinieri a seguirlo, fermarlo e procedere con un controllo. Si tratta di un uomo di 26 anni di origini marocchine, colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti riportano al 10 marzo scorso, quando i militari dell'Arma, in un servizio di pattugliamento della città, hanno notato la manovra sospetta. Dall'ispezione del mezzo seguita ad alcune mancate risposta dell'uomo a semplici domande sulla destinazione e sulla sua attività, i Carabinieri hanno trovato all'interno ben 5 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish e diverse mazzette di contante per svariate migliaia di euro. Il Gip, dopo la convalida dell’arresto, ha applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere dove l'uomo è stato condotto.