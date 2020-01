Modena Volta Pagina: 'L'Emilia Romagna modello? Sì, di camera a gas'

'Da una settimana lo smog è alle stelle, l'aria in città e in Regione è irrespirabile come ogni anno in questo periodo. Il livello delle PM10 è sopra ogni limite, in compagnia di tutti gli altri inquinanti. Il Comune grida all'emergenza e attua le limitazioni del traffico previste dal PAIR, Piano Aria Integrato Regionale ma sono misure teatrali di sola facciata. Anche oggi circolano mezzi che dovrebbero essere bloccati, si muovono in città come se nulla fosse, non c’è nessun reale controllo'. Così in una nota Modena Volta Pagina.

'Le misure comunali servono solo ad esorcizzare il problema, perché si è scelto di non affrontarlo veramente nell'attesa che la pioggia e il vento puliscano l’aria. La nostra salute è affidata alla clemenza del cielo! Ogni tanto, per fatti naturali, l’aria diventa respirabile ma dopo poco riprende l'inquinamento quotidiano e si superano ancora i limiti del pericolo. Per questo è inaccettabile si continui a parlare di “emergenza inquinamento”, il problema si ripete ogni anno, ogni mese uguale a se stesso, sempre peggio. Le istituzioni denunciano il “tempo impazzito” ma bisognerebbe parlare di “nuovo clima, cambiamento climatico”. Modena Volta Pagina ritiene che questo problema, pericolosissimo per la nostra salute, debba essere affrontato dalla Regione e dal Comune con un piano coraggioso che abbini a misure drastiche sulla mobilità automobilistica, fortissimi investimenti sul trasporto pubblico locale e sulla rigenerazione dei nostri edifici'.



'll sindaco è responsabile della salute dei cittadini. Può, deve svolgere un ruolo primario, politico e operativo, per contrastare le nostre abitudini più dannose e superate ed indurci ad assumere comportamenti più virtuosi.

Queste le proposte ai candidati presidenti della Regione ER:

1) revisione urgente del PAIR2020 che, con le sue misure emergenziali, ha fallito l’obiettivo prefissato di ridurre le emissioni dei principali inquinanti;

2) concreti e incisivi interventi per migliorare la qualità dell'aria garantendo rigorosi controlli sul loro rispetto;

3) la Regione Emilia-Romagna se intende eliminare la camera a gas in cui respiriamo deve puntare con decisione sul potenziamento del trasporto pubblico sia cittadino, sia regionale, sia interregionale.

Chiediamo ai candidati presidenti un impegno perché il trasporto pubblico locale diventi tanto diffuso e conveniente da sottrarre quote rilevanti al movimento di autovetture e per la rigenerazione fisica delle città. Attendiamo risposte'.