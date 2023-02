Morta a 105 anni Maria Benassi, la tesserata Pd più longeva d’Italia

'Iscritta al circolo Pd di Marzaglia era anche la Democratica con la tessera del Partito Democratico più longeva d'Italia. Ci stringiamo in un forte abbraccio alla famiglia in questo momento di dolore porgendo le nostre condoglianze più sentite. Che la terra ti sia lieve Maria e grazie per il tuo esempio che dovremo e sapremo portare avanti sulle nostre gambe'.Una lettera di condoglianze è arrivata anche dal segretario nazionale Enrico Letta: 'Ho appreso della scomparsa della nostra iscritta al circolo di Marzaglia di Modena, Maria Benassi la più longeva di tutto il Pd. A nome del Partito democratico esprimo al circolo e alla famiglia, tutte le più sentite condoglianze e il sentimento di gratitudine verso Maria per tutto ciò che ha fatto per la nostra comunità democratica fin dalle sue origini. Sono certo che il Pd modenese ne ricorderà l’impegno, la passione e la dedizione che ha dedicato nella sua militanza con l’importanza che merita'.