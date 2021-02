Morto al parco XXII aprile, Giacobazzi (FI): Spaccio, piaga irrisolta

'Purtroppo non era questione di sapere se, ma soltanto quando, e quel quando è arrivato. Il ritrovamento di una persona morta in un parco pubblico purtroppo noto per i numerosi episodi legati allo spaccio, e' simbolo di un fallimento sociale e politico. Di una situazione di emergenza che in quella zona dura da troppi anni, relativa ad uno spaccio incontrollato per lo più in mano a gruppi di stranieri spesso clandestini ed irregolari, senza nulla da perdere, che intorno al problema mai risolto dell'R-Nord, che per metà è del Comune, prosperano e trovano rifugio'. Così Piergiulio Giacobazzi, Capogruppo Forza Italia in Consiglio Comunale a Modena a commento del ritrovamento di un corpo senza vita di un modenese 58enne, forse vittima di un overdose, nell'area del parco XXII aprile nota per lo spaccio'A fronte dell'impegno e dei risultati delle forze dell'ordine - continua Giacobazzi - purtroppo continua a non esserci un impegno adeguato da parte dell'amministrazione comunale per fare piazza pulita. Partendo dal piano sociale ed urbanistico. Dopo questo grave fatto di cronaca e nell'auspicio che i responsabili della morte dell'uomo siano individuati assicurati alla giustizia, chiediamo sia convocato in tempi brevi un tavolo tecnico sulla sicurezza pubblica con focus nuovamente l'area dell'R-Nord e del Parco 22 aprile'.Nella foto alcune immagini dell'area del parco in cui questa mattina è stato trovato il corpo e solitamente frequentata da spacciatori.