. L'annuncio di Cgil, Cisl e Uil giunge all'indomani dell'incidente avvenuto all'interno di una carrozzeria di Modena, dove, a seguito di una esplosione, è morto un operaio, mentre un collega della vittima versa in gravi condizioni.Le tre sigle, precisando che, spiegano anche, in una nota, di voler 'alzare l'attenzione sul tema sicurezza e dare l'avvio a una campagna di sensibilizzazione fra i delegati e i lavoratori. Un'assemblea sindacale unitaria a settembre delle delegate e dei delegati sul tema prevenzione dovrà segnare l'avvio di assemblee specifiche nelle fabbriche. Le lavoratrici e i lavoratori non devono temere di denunciare costantemente le situazioni di rischio, la vita vale più di qualunque utile di bilancio', concludono Cgil, Cisl e Uil.