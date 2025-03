'Moschea bengalese, la Maletti si è comportata da cattiva maestra'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'E’ sempre difficile fuori dal contesto dare giusto peso alle parole che lo accompagnano, però quelle che pare aver pronunciate il vicesindaco e assessore Maletti il 5 gennaio scorso durante la consegna di 114 metri quadri di uno spazio comunale in via Spontini (zona musicisti tanto per intenderci) alla comunità del bengalese mi hanno meravigliato, conoscendo la serietà e la rigorosità, a volte la durezza, con la quale affronta problemi e suppliche quotidiane'. A intervenire su quanto pubblicato da La Pressa (video sotto) è il capogruppo Maria Grazia Modena.

'Insegnare con leggerezza ad una comunità straniera ad aggirare, eludere le regole del vivere in comunità è molto grave, da cattivi maestri, tanto più in una società come quella modenese nella quale i comportamenti incivili hanno di gran lungo superato quelli virtuosi, vedi la crescente violenza minorile, quella sessuale, le rapine, spesso non per necessità ma fini a sé stesse, che confinano le persone nei ghetti, nelle riserve indiane, il malcostume generalizzato, l’abbandono dei rifiuti a tutte le ore in tutti gli angoli - continua la Modena -. Oggi, prevale la prepotenza, tutto spinge ad infrangere le regole. Se poi il predicatore è anche una autorità pubblica allora diamo l’addio ad ogni speranza di poter tornare a vivere in una società nella quale il rispetto reciproco e delle regole è il faro di riferimento del comportamento di tutti i cittadini. Il peggio deve ancora avvenire. Penso che quello dell’assessore Maletti sia stata una brutta scivolata, di quelle che capitano quando si desidera assecondare in ogni modo (anche a prezzi stracciati) i desiderata di qualcuno, una specie di strizzatina di occhi per farsi un nuovo amico. Ma per cosa? Per qualche voto in più? Se mai non ci fosse altra spiegazione riterrei questa uscita fortemente incoerente e contrastante con i ruoli ricoperti attualmente di vicesindaco/assessora che dovrebbero suggerire a chi li riveste ben altri contenuti e toni'.