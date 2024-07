'Moschea Modena, proroga trentennale concessione: annullare la delibera'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

delibera del 4 giugno scorso con la quale la Giunta comunale ha approvato il protocollo di collaborazione tra il Comune e la Comunità islamica di Modena e Provincia, che proroga per altri 30 anni (fino al 2063) la concessione ad uso gratuito della moschea di via delle Suore (fatta salva la possibilità di rinnovo di comune accordo tra le parti di ulteriori 20 anni), è oggetto di una interrogazione a firma del consigliere Fdi. Con la sua interrogazione Rossini chiede di annullare la delibera stessa ritenendo l'atto di competenza non della Giunta, ma del Consiglio comunale.'Parliamo di una delibera approvata a stretto ridosso delle elezioni dell’8-9 giugno e quindi, senza ragioni di urgenza poiché la scadenza della concessione in uso gratuito era prevista per il 2033 e nell’imminenza dell’insediamento della nuova Giunta – ricorda Elisa Rossini -.

Un atto che non solo vincola il Comune per tre decenni, ma che prevede un finanziamento pubblico pari a 235mila euro nell’ambito dei lavori di riqualificazione da 2,3 milioni a carico della Comunità islamica'.

'Si tratta di una modifica sostanziale della concessione originariamente approvata dal Consiglio comunale per la quale sarebbe stata necessaria una nuova pronuncia dell’organo di indirizzo e controllo. Infatti, nel caso della proroga in questione la previsione di un progetto di riqualificazione con un costo stimato di 2.300.000 e impegni da parte del Comune di Modena per l’esecuzione di lavori di opera pubblica per un importo massimo di 235.000 euro, oltre alla necessità indicata di prorogare fino al 2063 la concessione in uso gratuito per la quale era prevista scadenza al 2033 per garantire l’ammortamento degli investimenti, appaiono mi pare in modo palese come modifiche rilevanti e in quanto tali da sottoporre al Consiglio comunale'.

'Non ritenendo quindi di competenza della Giunta l’approvazione del protocollo di collaborazione tra il Comune di Modena e la Comunità islamica chiediamo all'attuale giunta di annullare in autotutela la delibera del 4 giugno al fine di evitare possibili azioni nelle competenti sedi giudiziarie da parte di terzi. La decisione della Giunta Muzzarelli sulla moschea rappresenta un atto di imperio diretto a scavalcare il Consiglio comunale e un grave precedente su cui la Giunta Mezzetti dovrebbe avviare approfondimenti e riflessioni' – chiude Rossini.