Muzzarelli al Governo: chiarezza o scatta 'fai da te'

: sul lavoro, nei luoghi pubblici e anche nellasfera privata. Ci aspettano ancora settimane impegnative per tutti, ma ci sono le condizioni per puntare a un'estate positiva per l'economia, il turismo e, più in generale, per una maggiore socialita' e minori restrizioni'. Cosi' il sindaco di Modena GianCarlo Muzzarelli oggi in Consiglio comunale, durante la comunicazione all'aula sulla gestione dell'emergenza sanitaria.'Lunedi'- aggiorna il sindaco- il Governo potrebbe prendere decisioni definitive sulle prossime regole valide per tutti in uno scenario complessivo di zona gialla. Attendiamo i provvedimenti finali'. E al Governo 'i sindaci- incalza Muzzarelli- chiedono una sola cosa: chiarezza e scelte davveroapplicabili nelle nostre città e comunità. Perche''.A Modena e dintorni intanto, legge il sindaco nel suo bollettino, sono state superate le 300.000 dosi di vaccino anti-Covid inoculate, mentre in regione sono 2 milioni con quasi 700.000 cittadini che hanno concluso il ciclo vaccinale: 'Da lunedi'- puntualizza Muzzarelli- hanno iniziato a prenotare anchele persone della fascia dai 55 ai 59 anni, e da oggi quella dai 50 ai 54 anni: quasi 70.000 persone in provincia di Modena. Il prossimo passo sara' affrontare la vaccinazione degli under 50'.