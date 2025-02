Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Oggi nella Commissione che presiedo, “Politiche per la salute e Politiche sociali”, è intervenuto l’assessore alla Sanità Massimo Fabi. Il nostro impegno per il Patto per la Salute è chiaro: vogliamo garantire servizi in rete e di qualità, con un percorso partecipato che metta al centro i professionisti. La loro valorizzazione è fondamentale: dobbiamo ascoltarli e valorizzare il merito per indirizzare al meglio il cambiamento. I punti presentati dall’Assessore Fabi devono tradursi in un Piano Strategico concreto, capace di integrare pubblico e privato, rafforzando la sanità territoriale e costruendo un rapporto sempre più solido con la medicina di comunità. L’obiettivo è chiaro: una sanità che sia davvero vicina alle persone, accessibile e per tutti, in ogni territorio. La difesa della sanità pubblica é la nostra linea del Piave'. A parlare è il consigliere regionale Pd Giancarlo Muzzarelli.

'La crisi della sostenibilità del servizio sanitario nazionale, legata a un problema di sottofinanziamento governativo e al costante invecchiamento della popolazione - ha sottolineato Fabi - ci obbliga a guardare subito al futuro. L’Emilia-Romagna ha un servizio pubblico sanitario forte ed efficiente, e siamo sempre tra le Regioni benchmark per i Livelli essenziali di assistenza, ma non vogliamo e non possiamo accontentarci. Nei prossimi cinque anni metteremo in campo iniziative innovative di governance, con il preciso obiettivo di garantire la sostenibilità economica del sistema attraverso nuovi percorsi organizzativi e gestionali, valorizzeremo al massimo le sinergie intersettoriali per la promozione della salute e, per quanto di nostra competenza, il capitale umano, la vera ricchezza del nostro servizio sanitario, con uomini e donne a cui non ci stancheremo mai di dire grazie'.

In particolare sull’innovazione della governance l’assessore ha anticipato che sarà potenziato il coordinamento delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie, il ruolo gestionale dei distretti e il coordinamento e la coesione delle Aziende sanitarie: 'La Regione è rappresentata sul territorio dalle Aziende sanitarie e Ospedaliere e i nuovi direttori generali sono stati nominati anche sulla base della loro capacità di lavorare in squadra: lavoreremo insieme, anche per promuovere l’integrazione strutturale e funzionale e perfezionare i percorsi di unificazione già avviati nei territori di Parma e Ferrara'.Nel suo intervento l’assessore si è poi soffermato sul tema delle liste d’attesa: 'Siamo la regione che ha la produzione specialistica ambulatoriale più alta d’Italia; ora dobbiamo governare meglio la domanda di accesso, attraverso un forte patto con i prescrittori', e sul riordino del sistema dell’emergenza urgenza, ricordando che entro il 2025 sarà attivato il numero 116 117.