Muzzarelli: 'Ecco i frutti di chi ha convocato una marcia su Roma'

'La manifestazione no-green pass e no-vax che si è svolta a Roma è finita con violenza contro le persone, contro le forze dell’ordine, contro una sede sindacale occupata e devastata come fossimo tornati a cento anni fa. A tutte e tutti loro va la nostra piena solidarietà'. Così il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli che questa mattina ha partecipato al presidio davanti alla Camera del lavoro di Modena contro l'aggressione alla sede Cgil.'Le responsabilità politiche sono evidenti: c’é un tentativo di una minoranza violenta di colpire lo Stato e le sue istituzioni. Mi associo alla denuncia del Pd nazionale: “Quella di oggi è una folle prova di forza contro lo Stato che si chiama fascismo”. Tutte le forze democratiche dimostrino con i fatti di essere tali e prendano le distanze dalle violenze e dalle rivendicazioni di quella piazza - chiude Muzzarelli -. Dobbiamo tutti operare per il bene dei cittadini, delle nostre comunità e del nostro straordinario paese. Chi convoca una “marcia su Roma” provoca e poi raccoglie i frutti dopo avere avvelenato il clima del paese'.Allo stesso tempo il sindaco stesso in un commento ha sottolineato come si sia trattato solo delle violenze di alcuni fascisti violenti.