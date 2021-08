Muzzarelli: 'Intitolare nuova Casa della Salute Modena a Gino Strada'

Modena vuole ricordare i fondatori di Emergency, Gino Strada e Teresa Sarti, intitolando loro un luogo della sanità pubblica modenese come la Casa della Salute di via Panni, “un investimento già programmato e finanziato, oltre che molto atteso dalla città”, ma anche simbolo dell’impegno universalistico della loro attività.È la proposta che il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, dopo averla condivisa con la giunta comunale, ha fatto al direttore generale dell’Ausl Antonio Brambilla e all’assessore regionale alla Sanità Raffele Donini con una lettera dove si sottolinea come siano tanti i cittadini modenesi che nel corso degli anni hanno sostenuto, direttamente e indirettamente, le attività di Emergency.Nella seduta di giunta di oggi inoltre, è stata approvata la convenzione tra Comune, Azienda Usl e Asp Charitas per la realizzazione della Casa della salute nell’area dell’Istituto Charitas di via Panni per un investimento di quasi 5 milioni di euro (4 milioni e 910 mila euro). L’area, che ospita già la struttura socio-riabilitativa residenziale e diurna per persone con disabilità, verrà messa a disposizione a titolo gratuito per 30 anni.“Per un bizzarro gioco del destino, Gino Strada – scrive Muzzarelli – se ne è andato poco prima che si verificasse la drammatica caduta dell'Afghanistan in mano ai talebani; un paese fragilissimo e martoriato da decenni di guerre in cui Emergency gioca da sempre un ruolo fondamentale a sostegno della popolazione civile. Nel suo impegno di medico e pacifista, due caratteristiche che non ha mai disgiunto, Gino Strada ha salvato, direttamente e con i numerosi attivisti della Ong da lui fondata insieme alla moglie Tersa Sarti, scomparsa 11 anni fa, tante vite umane, costruito ospedali, allacciato relazioni tra i popoli dei Paesi meno fortunati al mondo. Il loro motto è sempre stato quello dell’universalismo: curare tutti anche e soprattutto nei luoghi di guerra, senza chiedere etnia, provenienza o motivo delle ferite; valori e principi – sottolinea il sindaco - su cui Modena, forte della sua storia democratica, si trova pienamente in empatia”.Inoltre, aggiunge Muzzarelli, Gino Strada e Teresa Sarti “hanno dedicato impegno e passione nel trasmettere ai giovani, in numerosi incontri, come è successo anche a Modena, con la collaborazione del Comune e delle scuole, i valori di solidarietà, universalismo e pace ai quali hanno dedicato la vita e che sono alla base dell'associazione Emergency, che coinvolge anche tanti attivisti modenesi”.