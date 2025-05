Muzzarelli: 'Minori stranieri, partire da legalità e avviamento al lavoro'

Ieri la Commissione regionale IV, “Politiche per la Salute e Politiche sociali”, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli, ha visto la partecipazione dell’assessore regionale al welfare Isabella Conti, per parlare del tema dei minori stranieri non accompagnati (msna). Secondo i dati del Governo, in Regione ci sono ora 1.362 msna, di cui 451 nel bolognese, 136 in provincia di Ravenna, 126 nel modenese e 123 nella provincia di Forlì-Cesena.

Come noto, esiste un sistema nazionale di accoglienza (Sai Msna), in cui in Emilia-Romagna trova posto circa il 50% dei minori stranieri non accompagnati. Il restante 50% trova posto invece presso Comunità autorizzate.

'Risposte facili a temi complessi non ce ne sono, e chi pensa di averle quando va al Governo si accorge che la realtà supera sempre gli slogan. Se vogliamo fare in modo che i minori stranieri non accompagnati diventino una ricchezza e non siano un problema, dobbiamo assicurare legalità, inclusione, avviamento al lavoro - afferma Muzzarelli -. La strategia regionale prevede immediato insegnamento della lingua italiana, inclusione scolastica (combattendo la dispersione educativa: a scuola si cresce e ci si unisce), formazione degli operatori sempre migliore e promozione dell’affido, che è la forma più alta di accoglienza. Inoltre, ci sarà un Nucleo di Monitoraggio Regionale per le comunità educative che accolgono msna: un organismo tecnico che possa garantire un’azione di verifica, anche rispetto all’emergere di problematiche all’interno della comunità, e una maggiore accuratezza dei dati relativi a caratteristiche e provenienza dei ragazzi. Con concretezza e passo dopo passo, come da abitudine di questa Regione'.