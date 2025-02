Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il vicecoordinatore di Forza Italia, Antonio Platis, interviene in merito alle dichiarazioni del presidente della Commissione regionale sanità , Giancarlo Muzzarelli.'Il sistema pubblico che Muzzarelli vuole far credere di difendere è quello che lui stesso, negli ultimi anni alla guida della Conferenza Territoriale Socio-Sanitaria di Modena, ha messo in discussione con lo smantellamento dei presidi territoriali, con la mancata valorizzazione del personale, con la grave disorganizzazione e gli errori strategici, come quelli dei Cau. Quella Sanità tanto desiderata dal PD è quella che nella realtà ha delle liste di attesa anche di due anni che inducono oggi un numero sempre maggiore di cittadini, o almeno quelli che se lo possono ancora permettere, a prestazioni private magari coperte da compagnie assicurative che strizzano l’occhio al partitone.

Con le sue parole e le sue rinnovate promesse di impegno, Muzzarelli non fa altro che confermare ciò che oggi andrebbe difeso: il sistema sanitario che è stato svuotato dalle giunte Bonaccini e dalla sinistra negli ultimi dieci anni - afferma Platis - La sanità territoriale, gli ospedali di prossimità, i problemi legati all’emergenza-urgenza e i costi derivanti dalla mancata razionalizzazione dell'organizzazione sono temi sui quali ci siamo battuti a lungo. Il salasso chiesto alle famiglie con l’Irpef alle stelle, il bollo auto aumentato del 10% e il superticket sui farmaci assieme all’incremento dell’Irap sulle imprese dell’8%, non giustificano la salvaguardia di un sistema, che invece va riformato profondamente. È incredibile – conclude Platis – come siano gli stessi amministratori che hanno contribuito a generare e ad incrementare questo problema, a proporsi, oggi, come paladini della loro soluzione'.