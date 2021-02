Muzzarelli si lancia su via della Seta: 'Presto un treno Modena-Cina'

'Lancio due sfide nella dimensione del patto dei sindaci. A Modena noi stiamo lavorando per la sfida della logistica e per avere un treno che si muova portando le nostre merci: il treno Modena-Cina concorrenziale alla strategia delle navi, 28 giorni contro 52. Questo può avvenire in tempi anche non lunghi. Il secondo tema è la sfida dell'idrogeno per costruire le basi, perchè un pezzo di mobilità pesante sta già lavorando sulle motrici a idrogeno'. Con queste parole oggi il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli in consiglio comunale ha lanciato un'idea completamente inedita circa un treno che dovrebbe unire Modena alla Cina. La notizia è stata data durante la discussione sulla delibera sul Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima.Va detto che ad oggi il trasporto merci su rotaia fra l’Europa e la Cina coinvolge 21 nazioni e 92 città. Quasi la metà di tutti i treni merci che circolano fra la Cina e l’Europa ha come destinazione la Germania, facendo del Paese lo snodo fra l’Europa e la Cina, uno dei maggiori terminal logistici italiani è l’Interporto Quadrante Europa di Verona.