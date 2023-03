Nardella: 'Con Bonaccini facciamo vivere nostre idee dentro al Pd'

'Bonaccini sta dialogando in modo intenso con Schlein - conferma - questo è già un fatto positivo, così come è positivo il fatto che Schlein l'altro giorno sulla politica estera abbia confermato la linea del Pd sull'Ucraina, dicendo chiaramente che non si cambia posizione sulla difesa anche militare, aggiungendo una cosa sacrosanta che abbiamo sempre detto io, Bonaccini, tutti noi riformisti: che oltre a difendere, dobbiamo anche favorire un vero negoziato di pace. La diplomazia non è una cosa di sinistra, è una cosa sacrosanta che gli Stati devono fare'.