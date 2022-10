Negli ospedali rimane l'obbligo della mascherina, salta quello del vaccino

L'Emilia-Romagna mantiene l'obbligo di indossare la mascherina in ospedale, strutture sanitarie e residenze per anziani. Indicazione che vale per lavoratori, professionisti, utenti e visitatori. Lo ricorda la Regione, che invierà a tutte le aziende sanitarie e agli enti della sanità pubblica e privata dell'Emilia-Romagna una comunicazione in questo senso dopo la decisione di questo pomeriggio del Consiglio dei ministri di prorogare l'obbligo. In particolare, nella circolare della Regione si ricorda che l'obbligatorietà riguarda le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. 'Condividiamo la decisione del Consiglio dei ministri, coerentemente con la richiesta di molte Regioni, fra cui l'Emilia-Romagna, di prorogare l'obbligatorietà dell'uso della mascherina- sottolinea l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini- è una scelta opportuna perché nella lotta alla pandemia siamo sì usciti dalla fase emergenziale, ma il virus circola ancora e quindi è importante continuare a tenere comportamenti prudenti. La mascherina protegge soprattutto i più fragili e i più vulnerabili, come gli anziani e i pazienti ricoverati'.Sempre nell'ambito del Consiglio dei Ministri di oggi il governo ha sancito la cancellazione dell'obbligo vaccinale per i sanitari previsto dal precedente governo fino al 31 dicembre 2022. Grazie a questo provvedimento gli operatori sospesi per non essersi vaccinati o non avere completato con la terza dose il ciclo vaccinale, o guariti da più di 120 giorni, hanno il diritto di essere reintegrati.