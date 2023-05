Negrini (Fdi): 'Emergenza rifiuti, ricordo bene quando l'assessore Filippi protestava contro Hera'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'È sotto agli occhi di tutti che l’amministrazione ha deciso di voltare le spalle alla città - attacca Negrini - -. Il silenzio che accompagna l’emergenza, fin dalle prime ore di quello che prima poteva essere un problema risolvibile, è divenuto assordante; un modus operandi inaccettabile che stride con quelli che dovrebbero essere i principi fondamentali per poter amministrare una città, ovvero operare con l’unico obbiettivo di garantire la tutela della stessa e dei cittadini che la compongono'.'A nulla sono servite le molteplici sollecitazioni e proposte giunte da Fratelli d’Italia culminate con la richiesta delle dimissioni dell’assessore Filippi che passerà alla storia per aver spalancato le porte di Modena all’emergenza rifiuti - afferma Negrini -.Fa sorridere, a distanza di anni, ricordare con quanta convinzione lo stesso assessore protestasse davanti all’inceneritore nei panni di presidente di Legambiente Modena per poi, anni dopo, essere la prima a sostenere convintamente l’operato di Hera, altro grande complice e colpevole di questa situazione. Siamo davanti al consueto cortocircuito tipico di questa sinistra che per anni ha raccontato di essere l’unica forza politica degna di parlare di ambiente sventolando le bandiere dell’intellighenzia e che, ogni qual volta si trova a dover dimostrare concretamente da che parte stare, sceglie di voltare le spalle ai cittadini sconfessandosi ed evidenziando, qualora ci fosse bisogno di ulteriore conferma, quanto il termine coerenza sia latitante negli uffici di Piazza Grande'.'Speriamo che l’assessore e il sindaco abbiano utilizzato questi giorni festivi per fare due passi così da rendersi conto dello scempio a cui quotidianamente Modena fa da sfondo, in tutti i quartieri.

Nessun modenese poteva immaginare a che livello di sporcizia avrebbe dovuto assistere e le continue chiamate e foto che riceviamo ne sono la prova. Anche oggi molte zone sono invase dai rifiuti come le immagini testimoniano. Il sindaco ha scelto di ignorare tutte queste voci e sono convinto che i modenesi non dimenticheranno questo silenzio'.



Nella foto sopra la situazione di oggi in piazzale San Francesco, in alto l'assessore Filippi ai tempi delle protesta davanti all'inceneritore Hera nei panni di referente provinciale Legambiente