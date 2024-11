Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Durante il weekend di Ognissanti, le strade della nostra città si animano con colori, suoni e sapori, trasformando la fiera in un centro pulsante di relazioni e tradizioni. La partecipazione attiva della comunità e l’afflusso di visitatori testimoniano l’importanza della fiera come simbolo di unità e vitalità per Concordia e oltre. Siamo al lavoro - ha continuato Negro - per rendere Concordia, la Bassa modenese e l’intera provincia più attrattive. È essenziale promuovere iniziative culturali che tutelino e valorizzino il nostro patrimonio, contribuendo alla promozione di un territorio ricco di eccellenze. Negli ultimi anni, abbiamo avviato iniziative significative con l’obiettivo di continuare a crescere. In qualità di consigliere regionale, se eletto, mi impegnerò a promuovere una proposta per candidare l’Unione dei comuni della bassa modenese, insieme a Mirandola, come Capitale italiana della cultura per un anno. Io ci credo'.