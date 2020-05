Nidi esternalizzati, dai sindacati 244 cartoline contro Muzzarelli

Dopo le due giornate di mobilitazione del 12 e 13 maggio organizzate dalla FP Cgil di Modena e dalla Cisl FP Emilia Centrale per contrastare la scelta di esternalizzare due nidi comunali, le organizzazioni sindacali hanno inviato oggi, simbolicamente, al sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali le 244 cartoline raccolte mercoledì nella 'Passeggiata democratica' in piazza Grande.

'Come sappiamo su tale scelta non è stato attivato nessun confronto, né con i rappresentanti dei lavoratori né con i lavoratori stessi - affermano i sindacati -. L'invio simbolico è consistito nella spedizione di una lettera dove, oltre a rendicontare il numero di cartoline raccolte, si sono esplicitate le ragioni della presa di posizione del sindacato, legate soprattutto alla necessità di aprire dei confronti proficui sul modello 0-6, che vadano nella direzione di valorizzare la partecipazione e non di alimentare le divisioni e l'esclusione di chi manda avanti da sempre quei servizi ogni giorno'.



'Se veramente Modena vuole essere all'altezza del momento storico che stiamo vivendo e vuole realmente innovare - si legge nella lettera - l'Amministrazione dovrebbe aprire un confronto vero, che non parta da decisioni già precostituite, che non hanno nulla di innovativo, peraltro, che prenda in esame tutte le possibilità in campo rafforzare davvero il sistema pubblico e per renderlo protagonista di questa fase, dove è necessario non solo il controllo ma la gestione diretta, come purtroppo l'emergenza Covid ha ampiamente dimostrato, considerato anche che il controllo e la gestione non sono due variabili indipendenti tra di loro, ma che andrebbero ormai storicizzate e affrontate con la capacità di guardare al presente e al futuro con un rinnovato sguardo'.