Nidi, Modena Civica contro Flc e Fp Cgil: 'Bieca contraddizione'

'La Flc e Fp Cgil di Modena in preda al più bieco spirito di contraddizione, scende in politica e dichiara guerra agli interessi di migliaia di famiglie modenesi a cui è rivolta la proposta di Modena Civica di tenere aperti nidi e asili fino al 31 luglio a tariffa ordinaria'. Così Modena Civica replica all'attacco della Cgil sul tema nidi.



'Tale esigenza è sentita da migliaia e migliaia di cittadini che ogni anno nel mese di Luglio devono lasciare i propri figli in campi estivi spendendo fino a 800/900 euro (spesso il triplo della retta pagata nei mesi normali). Ma evidentemente questi problemi non li hanno i signori della Flc e Fp Cgil di Modena altrimenti non si potrebbero spiegare tali oscene dichiarazioni. La proposta di tenere aperti i nidi e gli asili - “scuole d’infanzia”- fino al 31 luglio è, fra l’altro, già allo studio dell’amministrazione comunale. Modena Civica non ha mai sostenuto che gli istituti che ospitano i bambini debbano continuare con la programmazione formativa ma abbiamo sostenuto che le famiglie devono pagare anche per luglio la tariffa ordinaria (anche se non si continua ovviamente con la programmazione), che è ben altra cosa da quanto sostenuto da De Santis e Riso, ma evidentemente tali signori non l’hanno capito - continua la nota -. L’hanno invece capito centinaia e centinaia di cittadini che ci hanno fatto e continuano a farci i complimenti per la bontà della proposta effettuata. Riteniamo la Cgil una grande organizzazione sindacale e siamo felici di apprendere infatti che solo una parte della Confederazione ha sottoscritto lo scellerato comunicato stampa e chiediamo - proprio per la serietà che riconosciamo all’organizzazione - alla segreteria provinciale Cgil (confederazione) di prendere le distanze da quanto affermato dai due esponenti delle rispettive federazioni Flc e Fp, chiediamo questo per il rispetto dei cittadini modenesi e per il rispetto dell’attività politica svolta dei partiti e dei consiglieri comunali, rifiutando quindi ogni forma di ingerenza politica, perché nel caso di specie di questo parliamo'.