Niente super green pass per 12enni sui bus? Non vale per i mezzi Seta

L' eliminazione dell'obbligo di super green pass sugli scuolabus per gli studenti oltre i 12 anni d'età non riguarda gli autobus di linea Seta. A spiegarlo è la stessa azienda di trasporti contattata per fare chiarezza sul tema. 'L'ultima ordinanza del 9 gennaio del ministro Speranza si riferisce solamente al trasporto scolastico dedicato, quindi agli scuolabus - spiega Seta -. Sui mezzi Seta in servizio di linea i 12enni dovranno indossare la mascherina Ffp2 e avere il super Green Pass. L'obbligo di possesso del Green pass rafforzato non si applica ai soggetti di età inferiore ai 12 anni ed ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale. La certificazione deve essere esibita su richiesta (in formato digitale o cartaceo), in caso di controllo da parte degli agenti autorizzati '.Dunque l'ordinanza di Speranza non si basa sulle esigenze dei ragazzi in base all'età, ma sul tipo di servizio che il territorio mette loro a disposizione. In particolare, per chi risiede nei Comuni modenesi che non hanno attivato lo scuolabus comunale e quindi si appoggiano per il servizio di trasporto dei ragazzi ai bus Seta, i 12enni senza vaccino non potranno salire sui mezzi.Ma a chi competono i controlli del super Green Pass. Anche su questo Seta è chiara. 'Gli operatori Seta non sono qualificati a chiedere nessun certificato verde. I controlli vengono eseguiti solamente dalle forze dell'ordine'.