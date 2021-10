No al green pass, lavoratori uniti: 'Diciamo no al lasciapassare'

Assemblea spontanea dei lavoratori oggi pomeriggio davanti allo stabilimento New Holland di Modena per dire no al Green Pass. Tra gli interventi quello di un sindacalista Si Cobas, di una sanitaria sospesa e di Flavio Morani del 'Comitato italiano per la libertà' e di diversi lavoratori.'Purtroppo l'articolo 1 della Costituzione oggi viene superato da un decreto che subordina il diritto al lavoro al possesso di un certificato verde - ha detto Morani -. Occorre riprendere in mano il diritto di sciopero sancito dal diritto 40 della Costituzione, un diritto che è in possesso del lavoratore stesso per rivendicazioni sia di natura economica che di natura politica. Ricordo che oggi importanti aziende come NaturaSì, ma anche alcune Pmi come la pizzeria Erasmo, si sono già dette disponibili a pagare il tampone ai lavoratori che non vogliono vaccinarsi ( qui l'articolo ). Dal punto di vista politico poi ricordo che è possibile scioperare per l'abolizione stessa del certificato verde'.