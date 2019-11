No alla Bretella: Aif, Legambiente e Italia Nostra non si arrendono

Venerdì 8 novembre presso la sala Ulivi a Modena alle 20.30 nuovo incontro sul tema-Bretella promosso dal presidente di AIF ambientinforma Roberto Monfredini.'Cercheremo di capire lo stato di fatto e le possibili attività oppositive alla costruenda Autostrada Bretella Campogalliano Sassuolo, con esperti del settore, alla luce della firma del ministro delle Infrastrutture ed in assenza della visione del progetto esecutivo - afferma Monfredini -. Come molti sanno la realizzazione di questo tronco autostradale appare in netto conflitto con il PRITT 2025 della regione ER, con le norme di settore a tutela dei bacini imbriferi, delle zone esondabili, delle zone di tutela, dello SNAC del ministero dell’ambiente (Strategia Nazionale Adattamento Climatico) della programmazione UE per la mobilità sostenibile (assenza di fondi UE per trasporto su gomma in ER), delle aree e parchi protetti (Colombarone), del dlgs 35 sulla Sicurezza stradale e di una marea di altre norme'.

'1985, Bretella il futuro è adesso' è il titolo dell'incontro che vuole rappresentare l’immagine 'calata sui cittadini di una realizzazione infrastrutturale pensata nel 1985 e da realizzare dal 2020, quando la concezione ambientale era diametralmente opposta alla attuale, la percezione del pericolo climatico era procrastinata in un tempo indecifrabile, mentre d’altro canto ora la percezione è a 10 anni in un processo irreversibile che si autoalimenta'.

Alla serata saranno presenti il presidente di Italia Nostra Giovanni Losavio, l'Urbanista Federico Zanfi, l'ex dirigente del Comune di Modena Ezio Righi, Sonia Pistoni di Legambiente Sassuolo. Ovviamente assenti i 5 Stelle che dopo aver combattuto per anni contro questa infrastruttura, l'hanno varata con il placet dell'allora sottosegretario Michele Dell'Orco.