No Green Pass, luogotenente Guardia Finanza: 'Oggi non è lecito avere paura'

Non solo il vicequestore Nunzia Schilirò , c'è anche un luogotenente della guardia di finanza di Torino,che si sta spendendo per dire no al Green Pass. Il militare è intervenuto sul palco di Torino sia il 15 ottobre () che il 18 ottobre. 'Noi diciamo sempre no alla violenza, come Gandhi, usiamo la forza delle nostre idee. Il mio messaggio va ai colleghi che hanno una coscienza. Un giorno i loro figli gli diranno: Papà, tu che cosa hai fatto? Nell'ambito militare può disobbedire a un ordine illegittimo, è vero che il Green Pass è una legge dello Stato, ma una riflessione va fatta, quando palesemente vi è una violazione di un diritto Costituzionale, come quello del lavoro, occorre porsi la questione' - ha detto dal palco di Torino il 18 ottobre commentando i fatti di Trieste.'Io amo profondamente la Divisa che indosso da 35 anni, la stessa Divisa che ha indossato mio padre, la stessa Divisa che indosso facendo rispettare la Costituzione su cui ho giurato - aveva detto sempre Catacchio il 15 ottobre a Torino -. Oltre 4 milioni di italiani hanno perso il sacrosanto diritto al lavoro: è vero tutti abbiamo paura, ma, citando Oriana Fallaci, nella Vita e nella Storia ci sono momenti in cui non è lecito avere paura. E' possibile risvegliare le coscienze, dopo il sonno in cui si è appiattito il pensiero dopo gli anni di Piombo, lo stesso risveglio che animò le piazze del '68'.'Il green pass non ha nulla a che vedere con la vaccinazione - ha detto Catacchio -. Chiedo a chi è in possesso di questo lasciapassare se davvero si sentono liberi nell'esibire un lasciapassare per vivere liberamente la loro vita. Per guadagnare il pane per la propria famiglia è davvero necessario un lasciapassare?'.