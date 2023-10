Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Scopo dell’incontro è quello di riflettere quali sostegni concreti gli Enti locali possono mettere in atto per favorire l’accoglienza di una nuova vita anche in presenza una situazione difficile.Il tema verrà trattato da Andrea Mazzi della Comunità Papa Giovanni XXIII e Luisi Santolini, già parlamentare e presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari.L’iniziativa degli incontri avviati nel mese di gennaio nasce da un gruppo di cattolici, attivi nella politica locale in diverse formazioni di centro destra e civiche al fine di riflettere sui temi che interessano la città, di lavorare su soluzioni e prospettive, anche in preparazione delle prossime elezioni amministrative avendo come riferimento ed elemento di unione la Dottrina Sociale della Chiesa.Il Cantiere Politico ha ripreso i lavori nel mese di settembre alla presenza dell’Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola Monsignor Erio Castellucci, avviando così il secondo ciclo di incontri.La vita nascente, le diverse forme di povertà, i servizi educativi per l’infanzia, il disagio giovanile, il diritto alla casa, la sanità sono gli argomenti su cui il Cantiere Politico invita tutti i cittadini al confronto nel corso degli incontri che si terranno nei prossimi mesi.Il Cantiere Politico “Non abbiate paura” vede la partecipazione di Alberto Bosi ed Elisa Rossini, consiglieri comunali a Modena, Marco Rubbiani, consigliere comunale a Campogalliano, Lorenzo Fiorentini, consigliere comunale a Castelvetro e Grazia Ruini, alle ultime elezioni politiche candidata per Noi Moderati.