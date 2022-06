'Novi si è spostata a destra, ne prendiamo atto'

La segretaria del Partito democratico di Novi di Modena Marina Rossi, a nome della coalizione di centrosinistra che ha sostenuto la candidatura a sindaco di Marco Ferrari, ha commentato l’esito delle elezioni comunali: “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno votato e sostenuto, rimane il rammarico di non essere riusciti a coinvolgere le persone che hanno deciso di disertare le urne”.“Ringraziamo tutti gli elettori che ci hanno scelto e tutti coloro che hanno partecipato attivamente alla campagna elettorale.Purtroppo non siamo riusciti a portare nel Comune di Novi un’amministrazione di centrosinistra, progressista e portatrice di quei valori che a nostro avviso sarebbero serviti al nostro paese per crescere nei prossimi cinque anni.Prendiamo atto del fatto che l’elettorato del territorio si sia spostato a destra, soprattutto nelle frazioni di Rovereto e Sant'Antonio.La coalizione confermata al governo del Comune dai cittadini è una coalizione di destra, ed è forse il caso di smettere di definirla civica, visto che al suo interno ci sono due consiglieri di Fratelli d’Italia. È giusto chiamare le cose con il loro nome.Rimane senz’altro il rammarico di non essere stati capaci a spronare i tanti astenuti a venire alle urne. Il nostro compito, nei prossimi mesi e anni, sarà proprio quello di intercettare i bisogni e le speranze di questa fascia di popolazione”.