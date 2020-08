'Nudo nella fontana del Graziosi: ecco l'immigrazione amata dal Pd'

“Il codice penale parla chiaro: per atti osceni in luogo pubblico è prevista una multa da cinquemila a trentamila euro e la reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, se il fatto è commesso nelle vicinanze di luoghi frequentati da minori. E ancora, urinare in strada dovrebbe comportare una multa fino a diecimila mila euro. Ebbene, siamo certi che un modenese sorpreso a fare il bagno nudo in pieno giorno nella fontana del Graziosi sarebbe stato punito col massimo della pena. Invece a Modena un immigrato può fare i propri bisogni ed esibirsi in uno spettacolo osceno all'interno della fontana del Graziosi, in pieno centro, senza rischiare nulla'. Così il senatore Lega Stefano Corti dopo il video pubblicato da La Pressa che ritrae un immigrato lavarsi nudo nella fontana del Graziosi.







'Uno sfregio alla città e a tutti i modenesi che in quella fontana si riconoscono. Un simbolo della identità e appartenenza modenese deturpato senza che nessuno dica nulla - chiude Corti -. Per la giunta di sinistra va bene così, è solo una simpatica goliardata di queste 'risorse' la cui cultura dovremmo imparare e adottare: tanto qui le regole ed il loro rispetto valgono solo per gli italiani'.