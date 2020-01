'Nuovo sgombero: ecco equazione criminalità immigrazione selvaggia'

'Il secondo sgombero di immigrati e spacciatori in due giorni in città conferma il conclamato fallimento delle politiche della sinistra al governo nazionale, regionale e comunale'. Così Isabella Bertolini, candidata della Lega alle elezioni regionali, a commento dell'operazione di sgombero da parte della Polizia di uno stabile trasformato in rifugio per stranieri irregolari e spacciatori.

'L'equazione criminalità, illegalità ed immigrazione selvaggia, tabù per la sinistra, è per noi un grave problema e una emergenza da affrontare con urgenza. ogni giorno. A Modena questo assume dimensioni da record e diventa un mix esplosivo con la mancata rigenerazione di intere aree della città, dove schiere di immigrati irregolari, fatti arrivare in Italia senza alcun controllo, trovano rifugio e appoggio - continua la Bertolini -. A Modena, oltre al doveroso intervento pubblico, è mancata la programmazione, è mancato un patto con i privati per favorire gli investimenti, dare futuro e prospettiva alle aree ed ai grandi stabili abbandonati. Noi vogliamo ripartire da quelle priorità e da quegli obiettivi che la sinistra ha mancato: contrasto all'illegalità e alla clandestinità diffusa, pene ed espulsioni certe e un grande piano regionale di rigenerazione urbana, partendo dalla cancellazione della legge regionale, che, anziché agevolare, limita anche chi è pronto ad investire'.