Obbligo mascherine a scuola: a Modena Italexit incontra provveditore per dire no

'Le regole decise dal Governo continuano a vessare i cittadini e, quel che è più grave, i più piccoli mentre nel resto d'Europa la normalità è stata ripristinata già da tempo - spiega Mia Gandini, referente regionale del Partito di Paragone, la quale ha consegnato le proprie richieste a un delegato del Provveditore -. Le mascherine producono danni alla salute e all'apprendimento, soprattutto nei più piccoli, costretti a tenerla senza una motivazione scientificamente accertata, in contrasto con alcune sentenze emesse da vari Tribunali amministrativi, obbligando bambini e adolescenti a indossarle si privano del sorriso e della possibilità di guardarsi e di parlarsi normalmente. Non esiste attualmente alcuna emergenza, ma solo provvedimenti burocratici dei quali non si capisce l'utilità'.

