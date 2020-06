Ospedale Baggiovara, acqua marrone? Colpa trattamenti anti-legionella

'L’acqua dell’ospedale di Baggiovara è potabile e controllata. Il problema segnalato si riscontra a volte sull’acqua calda ed è legato al trattamento con biossido di cloro nell’ambito del Programma di Prevenzione della Legionella. Può accadere, in modo isolato, che dalle tubature così trattate, a seguito di temporaneo non utilizzo legato a condizioni organizzative – come ad esempio una riduzione di attività in determinati momenti dell’anno o per fattori esterni come capitato nel periodo dell’emergenza COVID - alla prima apertura di un terminale esca acqua ferruginosa, che riacquista limpidezza con il flussaggio prolungato'. Così la direzione dell’Azienda ospedaliero–Universitaria di Modena risponde alle parole del consigliere di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo e pubblicate stamattina da La Pressa. Parole suffragate da un video.

'L’Azienda è impegnata in monitoraggi periodici riguardanti le caratteristiche microbiologiche e la potabilità dell’acqua, che hanno sempre restituito risultati di conformità con i parametri previsti. Nonostante la conformità dei parametri il Servizio Unico Attività Tecniche e Patrimoniali dell’AOU di Modena ha avviato dal 2018 un programma di progressiva sostituzione delle tubature all’Ospedale Civile'.