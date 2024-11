Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Se la candidata Moretti veramente volesse sostenere quanto, se pur tardivamente, ha ultimamente dichiarato, farebbe squadra con chi come la sottoscritta ha maturato l'esperienza per sostenere la riapertura del punto nascite e il rafforzamento dell'ospedale di Pavullo, e non con coloro che hanno provveduto alla chiusura del reparto e all'indebolimento del nosocomio Montano. Qualora si trovasse in una maggioranza di centro-sinistra in Regione, come farebbe a sostenere una tesi che propugno da tempo e che il centro-sinistra contrasta? Pur riconoscendo la buona fede della Moretti, ritengo che non sia la candidata politicamente più preparata per portare avanti questo discorso che richiede un percorso esperienziale, una profonda conoscenza del territorio e l'appartenenza ad una squadra convinta, che per storia vissuta, non può essere certo quella del centro-sinistra'.