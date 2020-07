'Ospedale Mirandola, senza atti concreti il PD fermo agli annunci'

'Senza procedere con il superamento sia del Pal del 2011 e sia della delibera regionale del dicembre 2015 che ha mantenuto la classificazione e la differenza di livello tra l'ospedale di Mirandola e l'ospedale di Carpi (il primo di prossimità ed il secondo di area), quella del PD rimane solo la politica degli annunci, del polverone sollevato per nascondere l'unica realtà: non cambiare nulla, lasciando l'ospedale di Mirandola subalterno a Carpi'Lo afferma il Deputato e capogruppo Lega in Consiglio comunale a Mirandola Guglielmo Golinelli che commentando il dibattito politico generato dall'annuncio della CTSS (Conferenza Sociale e Sanitaria) di volere procedere all'equiparazione del livello tra gli ospedali di Mirandola e di Carpi è entrato nel merito della situazione attuale del locale ospedale. 'Ricordiamo che oggi l'ospedale di Mirandola ha meno della metà dei posti letto di Carpi, ma sta ancora aspettando la terapia intensiva promessa nel post covid, l'attivazione dei posti letto di terapia intensiva ancora fermi e il ripristino dell'attività di ortopedia, chirurgia, e cardiologia. Non solo non c'è il potenziamento ma ad oggi non c'è nemmeno ciò che c'era prima dell'emergenza Covid e che nell'emergenza è stato tolto'Fino a che il PD, che in passato ha sancito la differenza di livello dei due ospedali, non passerà dalle parole ai fatti, procedendo con un reale potenziamento e cambiando quella normativa alla quale ancora oggi fa riferimento nei suoi annunci, saremo di fronte a mera propaganda'