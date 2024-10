'Ospedale Rizzoli di Bologna, liste d'attesa chiuse: il Dg si dimetta'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il servizio ha portato alla luce la delicata vicenda della signora Goretta, modenese, paziente in attesa da tre anni di una cruciale operazione chirurgica alla schiena presso l'ospedale bolognese.'Durante la trasmissione è stato rivelato che, all'arrivo della troupe televisiva presso la struttura ospedaliera, l'amministrazione ha prontamente richiesto il nome della paziente, per poi contattarla e fissare l'intervento per il prossimo 8 novembre. Il tutto attraverso nove telefonate alla paziente e al figlio. Nonostante l'evidenza dei fatti, il Direttore generale Anselmo Campagna si è rifiutato di rispondere alle domande del giornalista Nico Calcagno che chiedeva un chiarimento sulla gestione delle liste di attesa chiuse - afferma Pelloni -.

Lo stesso Campagna, anziché rispondere come suo dovere come amministratore pubblico, ha evitato il confronto, negando che la data dell'operazione fosse stata fissata in seguito alle pressioni della troupe giornalistica. Alla luce di tali comportamenti, che evidenziano una gestione inadeguata della vicenda e una mancanza di trasparenza, ritengo necessarie le dimissioni immediate del Direttore generale Campagna, nominato direttamente dall'ex presidente Stefano Bonaccini, in quanto questo l'episodio mette in discussione la credibilità e la correttezza della dirigenza dell'Ospedale Rizzoli'.

'È inaccettabile che un'operazione così delicata venga fissata solo a seguito delle pressioni giornalistiche mediatiche, ignorando la necessità di una gestione equa e trasparente delle liste d’attesa troppo spesso chiuse. La salute dei cittadini non può essere trattata in questo modo, ed è per questo che chiedo le dimissioni del Direttore Campagna' - chiude Pelloni.