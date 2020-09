Ospedale Vignola, ora il Pd in Regione non parla più di primo livello

“Accelerare gli investimenti già previsti per il territorio di Vignola, rendendo operative le decisioni prese su Ospedale, Casa della salute e Ospedale di comunità”: i consiglieri Pd Francesca Maletti, Palma Costi e Luca Sabattini e la consigliera Giulia Pigoni del Gruppo Bonaccini presidente hanno presentato una risoluzione che impegna la Giunta della Regione Emilia-Romagna a procedere celermente sugli investimenti previsti sulla sanità vignolese.

Archiviata dunque l'ipotesi di creare un ospedale di primo livello come ipotizzato dalla stessa candidata Muratori (qui il link), o almeno nella nota ufficiale il Pd non ne parla più.

“La sanità vignolese è all’attenzione della Regione che ha deciso di investire ingenti risorse per l’ammodernamento e rafforzamento dell’ospedale di Vignola e la realizzazione di una Casa della salute e dell’Ospedale di comunità. Vignola è al centro di un ampio bacino di utenza ed è quindi necessario intervenire per dare risposte di qualità alle richieste di salute, vecchie e nuove, di tutti i cittadini - afferma Francesca Maletti -. Con questa risoluzione abbiamo ricordato che su richiesta dell’Assessorato alle Politiche per la Salute, è stata presentata una richiesta di fabbisogno di adeguamento dell’Ospedale di Vignola per 19,4 milioni di euro, da investire in ristrutturazioni migliorative dell’Ospedale e adeguamento di alcune aree. Nonostante il centrodestra cerchi di cavalcare il tema in maniera strumentale in campagna elettorale, esiste quindi in Regione un consenso unanime per il rafforzamento dell’Ospedale di Vignola con interventi già programmati e condivisi in CTSS, Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria della provincia di Modena. Con delibera della Regione del 22/11/2019 sono stati assegnati 3,5 mln di euro finalizzati alla Casa della Salute e OsCo di Vignola. È, inoltre, in fase di avvio lo Studio di fattibilità che dovrà definire gli interventi realizzabili con questo finanziamento, in maniera coordinata al Progetto LIFE presentato sulla CRA di Vignola. E’ sulla base di questi provvedimenti che abbiamo chiesto alla Giunta di confermare gli investimenti già previsti per il territorio di Vignola, accelerando le procedure e rendendo operative le decisioni prese su Ospedale, Casa della Salute e Ospedale di Comunità. Questi sono i fatti, corroborati da risorse, il resto è polemica strumentale”.