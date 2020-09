Ospedale Vignola: PD e centro sinistra a valanga su Pelloni

Continua il botta e risposta tra Lega e centro-destra e PD e centro-sinistra sull'ospedale di Vignola. L'intervento di questa mattina su La Pressa dell'ex sindaco ed ora consigliere regionale Lega Simone Pelloni (ora candidato capolista Lega a sostegno nella candidatura di Angelo Pasini), a commento della proposta di programma del candidato sindaco Emilia-Muratori di elevare l'ospedale di Vignola a primo livello ha scatenato una reazione corale da parte delle liste di centro sinistra e del Consigliere regionale PD Francesca Maletti.



Oltre a sottolineare come 'fu Pelloni, in campagna elettorale per le regionali, a lanciare l’idea di un ospedale all’ex Sipe, proposta che neppure il suo vicesindaco e candidato del centrodestra Pasini, in campagna elettorale per le comunali, se l’è sentita di sottoscrivere', le liste di centro-sinistra affermano che, così come sta succedendo per mirandola, dove starebbe avanzando la proposta di portare l'ospedale al 1° livello nonostante la popolazione distrettuale sia di circa 87.000 abitanti, al di sotto della soglia presista della legge regionale, così potrebbe succedere per l'ospedale di Vignola, che soffre, già di base, di una carenza di posti letto. 'Noi ci batteremo per migliorare l’ospedale di Vignola che, attualmente, anche a causa del Covid, ha una dotazione di letti di molto inferiore rispetto a quella prevista: sono 75 quando avrebbero dovuto essere 120. Se l’avesse fatto anche l’ormai ex sindaco Pelloni, che nell'ultimo anno è stato anche vice presidente della Conferenza Socio Sanitaria provinciale (il luogo dove viene decisa la programmazione anche per il distretto vignolese con le relative risorse necessarie) forse oggi la situazione dell’ospedale sarebbe già migliore, forse i cittadini di Vignola non sarebbero costretti a migrare verso altri distretti per fare una radiografia in tempi ragionevoli, forse avremmo già una Casa della Salute per progetti innovativi come quell'infermiere di famiglia o di comunità che come centrosinistra proponiamo. Non si tratta, quindi, né di incompetenza o di malafede, come malignamente asserito da Pelloni, ma della consapevolezza della necessità del cambiamento, espressa dagli stessi professionisti che abbiamo incontrato. Proposte concrete e realizzabili per il bene della nostra comunità, idee che non vivono solo la stagione di una campagna elettorale come il consigliere Pelloni ci ha invece consegnato'

A sottolineare il ruolo di “Simone Pelloni vice-presidente della Conferenza territoriale sociale e sanitaria modenese', è anche il consigliere regionale PD Francesca Maletti: 'Dovrebbe ben sapere che la Regione Emilia-Romagna ha da tempo superato la classificazione degli ospedali sulla base della popolazione del distretto di riferimento. Già a dicembre del 2015, infatti, la Giunta aveva deliberato di mantenere nel processo di riorganizzazione della rete ospedaliera quei modelli innovativi sperimentati in Regione già dalla fine degli anni ’90, procedendo secondo il modello Hub e Spoke e quello delle reti cliniche. Ha quindi ragione Emilia Muratori quando annuncia di volersi impegnare per ottenere la qualifica di ospedale di 1° livello per la struttura di Vignola, in modo da meglio poter rispondere ai nuovi bisogni imposti non solo dalla pandemia, ma anche, ad esempio, dall’innalzamento dell’età della popolazione'.



Nella foto, la candidata sindaco PD Emilia Muratori insieme ai rappresentanti delle liste a suo sostegno