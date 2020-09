'Ospedali Vignola e Mirandola, il PD li ha affossati, ora solo spot'

'Sono cambiate le regole per classificare gli ospedali? No, quindi il PD si inventa spot elettorali sulla pelle dei cittadini.

La legge regionale da un ruolo fondamentale alla CTSS e alla Provincia perché il punto di vista della strategia sanitaria non può essere fatto dal buco della serratura di un municipio. Questo è quello che sta facendo la candidata sindaco Muratori del PD a Vignola. Non è possibile offrire ai cittadini un dibattito così importante per la città, senza raccontare la verità sulla cornice giuridica in cui si muove. Così si fa un danno ai vignolesi e a tutto il distretto'. Così Alberto Frontini, Capolista Forza Italia Vignola, Antonio Platis Consigliere Provinciale FI e Piergiulio Giacobazzi, coordinatore provinciale sul dibattito generato dalla proposta del candidato a sindaco sostenuto dalla coalizione di centro-sinistra Emilia Muratore di portare il locale ospedale al 1° livello, di fatto un ospedale di area e non più di prossimità come oggi la Legge Regionale del 2015, in linea con il Piano Attuativo Locale del 2011, definisce.

'Avere un ospedale di I livello significa riempire di servizi e contenuti il nosocomio' - affermano gli esponenti di Forza Italia. 'In diverse occasioni in Provincia, istituzione di cui il candidato sindaco PD Emilia Muratori è stata a lungo assessore, abbiamo chiesto al PD di prendere posizione sul PAL e ci è sempre stato risposto picche. Nessuno della maggioranza voleva affrontare il tema, ad esempio, della fusione Baggiovara e Policlinico. Così come nessuno ha avuto il coraggio di dire che i posti letto erano concentrati a Modena. Oggi i conti “abitanti fratto posti letto” è risibile per chi ha alle spalle questo percorso di impoverimento della sanità in provincia.

I piccoli ospedali sono un presidio del territorio indispensabile per offrire servizi di emergenza-urgenza, ambulatoriali, di prossimità, di degenza e di riabilitazione, ma su questo il PD è sempre stato sordo'