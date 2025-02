Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Restituzione integrale delle somme pagate dai cittadini, senza aggravio di costi, e la rimozione completa della cartellonistica che è stata solo provvisoriamente coperta. È la richiesta che il Comune di Modena rivolgerà ad Aldi in occasione di un imminente incontro con la dirigenza della catena, a proposito delle sanzioni ricevute da alcuni cittadini per aver superato il limite di tempo previsto per la sosta nel parcheggio del discount. Intanto il caso è finito in Consiglio comunale grazie a una interrogazione di Katia Parisi.Lo fa sapere l’assessore al Commercio Paolo Zanca a margine di un incontro avvenuto nella giornata di oggi, lunedì 3 febbraio, con il presidente di Federconsumatori Modena Marzio Govoni.

Durante il colloquio l’assessore ha illustrato la documentazione relativa alle varie fasi della vicenda e le azioni intraprese in queste ultime settimane dall’Amministrazione comunale, tra cui la richiesta di rimuove la segnaletica non coerente con l’utilizzo pubblico dell’area.Il presidente Govoni ha ringraziato l’Amministrazione per l’intervento a tutela dei cittadini 'e per aver chiarito una situazione che rischiava di danneggiare la fruizione di un’area della città su cui il Comune sta investendo, andando a vanificare in parte gli sforzi messi in atto'.L’incontro si è concluso, appunto, con l’impegno da parte dell’assessore di chiedere ad Aldi l’invio, a chi ha ricevuto avviso di pagamento, di una comunicazione di annullamento della “sanzione” e quindi la restituzione integrale delle somme pagate, senza aggravio di costi e in tempi celeri. Richiesta anche la rimozione completa della cartellonistica che è stata solo provvisoriamente coperta.