Parcheggio San Giovanni del Cantone: mozione unitaria del centrodestra

'Il centro storico modenese è caratterizzato dalla presenza di commercianti e residenti ed è anche meta di turisti che sempre più numerosi giungono in città e visitano il centro storico per ammirare la bellezza del sito Unesco - si legge nella mozione che verrà discussa in Consiglio comunale lunedì -. Tale commistione è una ricchezza che occorre salvaguardare in quanto commercianti e residenti rendono la zona vitale nella quotidianità e i turisti ne stimolano le potenzialità sette giorni su sette. L’equilibrio tra queste varie componenti rappresenta anche una complessità che è resa problematica dalla carenza di un parcheggio di grandi dimensioni in particolare nella zona che era servita dal parcheggio di Piazza Roma'.

'Considerato che le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato prevedono l’ampliamento delle zone di pedonalizzazione del centro storico, ma evidenziano anche la necessità di reperire parcheggi per i residenti e prevedono anche lo spostamento della sosta dalla strada a contenitori urbani per migliorare l’offerta a residenti e fruitori, in via San Giovanni del Cantone si trova uno stabile dove attualmente è ubicata la sede dell’Ausl che era già stato oggetto in passato di una variante al piano regolatore che ne prevedeva la trasformazione con 3 l’inserimento di 96 parcheggi, mentre l’Azienda Sanitaria Locale avrebbe trasformato parte della zona Ex Fonderie nella propria sede'.

'Tale progetto è stato inspiegabilmente nel tempo abbandonato - chiudono i consiglieri a Rossini, Negrini, Dondi, Franco, Pulitanò, Barani, Bertoldi, Giacobazzi e Mazzi nella mozione -. Per questo crediamo sia necessario riprendere in mano quel progetto per valutarne la applicabilità dal punto di vista tecnico'.