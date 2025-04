Parco della Rimembranza: tanti a manifestazione per tutelare il verde

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Buona partecipazione stamattina all’iniziativa promossa da Comitato Verde Brillante, Comitato BoschiAModena, Circolo Arci Civica 15A, Associazione Italia Nostra, Comitato MObastacemento, Comitato per la tutela del Parco della Rimembranza, Comitato Cittadini Saragozza, Rete ARIA di Modena.

Scopo della passeggiata era celebrare i cento anni della storia del Parco ma soprattutto constatare durante il percorso gli interventi che lo hanno danneggiato in passato e che lo minacciano tuttora.

Circa 70 persone di tutte le età per un’ora e mezza hanno seguito con attenzione i relatori che si sono avvicendati soffermandosi sulla storia del Parco dalla sua nascita ad oggi passando per il monumento ed intitolazione del Parco e la vicenda dei chioschi. I partecipanti si sono mostrati tutti sensibili ai temi trattati, alcuni hanno posto domande, altri hanno fotografato le “ferite” incontrate sul percorso per segnalarle anche come privati cittadini all’Amministrazione. Un gruppo pacifico, ma preoccupato, desideroso di tutelare con ogni mezzo questo storico Parco, importantissimo per la nostra città.