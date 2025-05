Partecipate Comune di Modena, è ufficiale: Bosi è alla guida di Amo

Tutto come previsto sul fronte del rinnovo dei rappresentanti del Comune di Modena in Seta, Amo, ForModena, Cresci@mo e Democenter. Dopo le audizioni di lunedì 12 maggio da parte delle commissioni consiliari riunite in seduta congiunta, il sindaco Massimo Mezzetti ha designato i sette nuovi rappresentanti in enti, aziende, istituzioni e società partecipate per le quali si erano chiuse le candidature il 2 maggio scorso.

La presidenza di Seta va a Elisa Valeriani, avvocato e docente di Economia politica presso il dipartimento di Unimore, oltre che consigliere di amministrazione di Bper Banca e della Fondazione San Carlo, con un passato da Presidente di Ervet (oggi Art-Er). Mentre la ricercatrice e imprenditrice modenese Chiara Giovenzana è la nuova amministratrice di ForModena – Formazione professionale per i territori modenesi.

Andrea Bosi, vicepresidente nazionale di “Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione” e del “FISU Forum Italiano Sicurezza Urbana” oltre che ex consigliere comunale con un passato anche da assessore, è stato nominato nuovo amministratore unico di Amo, l'Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico locale di Modena. Sergio Duretti - direttore Azioni strategiche e speciali di Lepida ScpA e responsabile della Transizione digitale del Comune di Modena - entra far parte, invece, del consiglio d’amministrazione della Fondazione Democenter-Sipe.

Infine, Cinzia Cornia è stata confermata come presidente della Fondazione Cresci@mo e, con lei, sono stati confermati anche i due consiglieri Ottavia Malagoli e Stefano Neri.