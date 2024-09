Pavarotti 'dimenticato', il centrodestra: 'E' uno schiaffo a Modena'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per il capogruppo di Forza Italiatrattasi di 'immotivata e ripetuta damnatio memoriae del Maestro Luciano Pavarotti. Purtroppo l’Amministrazione continua a dimenticarsi che se Modena è famosa in tutto il mondo, non lo deve certo a chi la governa, ma ai tantissimi modenesi illustri che hanno portato il DNA di questa città ovunque. Modena non è una città qualunque, Modena vanta geni indiscussi in ogni ambito: cancellare le celebrazioni in memoria del Maestro Pavarotti è uno sfregio alla storia della città, alla lirica e alla cultura in generale'.Duro anche l’intervento de capogruppo della Legache dichiara: 'Luciano Pavarotti è stato un artista eccezionale che ha dato lustro a Modena, a cui è sempre stato particolarmente affezionato, contribuendo a dare notorietà alla città a livello internazionale, anche grazie ad eventi come il concorso ippico e i ‘Pavarotti & friends’.

Ma l’amministrazione comunale di Modena, se si esclude l’intitolazione del Teatro Comunale al grande artista, non lo ha mai particolarmente sostenuto quando era in vita, spesso ostacolandone le iniziative, e oggi evita pure di celebrare l’anniversario della sua scomparsa'. L’esponente del Carroccio conclude 'sono particolarmente legato a Pavarotti, perché più di 50 anni fa il mio primo incontro con l’opera lirica fu proprio la rappresentazione di una Boheme che vedeva come protagonista Pavarotti; da allora la mia passione per il melodramma non è più venuta meno. Avendo avuto l’opportunità di conoscerlo personalmente e di incontrarlo più volte, ne ho apprezzato la simpatia, la generosità, ma soprattutto la modenesità. Perciò trovo inspiegabile il comportamento dell’amministrazione comunale che ha deciso di interrompere lo svolgimento del tradizionale evento musicale del 6 settembre che si svolgeva proprio nel teatro a lui contitolato'.



Infine interviene Luca Negrini, capogruppo di Fratelli d’Italia: 'È una decisione irresponsabile che non tiene conto di quanto sia fondamentale ricordare chi ha portato Modena nel mondo e il mondo a Modena, basti pensare agli anni del ‘Pavarotti & friends’ per avere una fotografia chiara della grandezza del Maestro. Dopo aver dovuto sopportare che la statua di Pavarotti presente a lato del Teatro sia un’opera donata dalla città di Carrara (evidenza di quanta poca attenzione si ha avuto in passato) oggi assistiamo ad una decisione, quella di non organizzare nessuna iniziativa a ricordo del Maestro, mentre in tante parti d’Italia e del mondo invece avverranno, che sa tanto di schiaffo a tutti i modenesi. Come centrodestra, oltre a chiedere che sia dedicato un consiglio ‘speciale’ alla figura di Pavarotti, così che la Giunta si ricordi bene di chi stiamo parlando, presenteremo una mozione specifica invitando l’amministrazione ad attivarsi subito per porre rimedio a questa assurdità.

È inammissibile anche solo pensare di accettare una tale mancanza di rispetto ad una figura indelebile della cultura modenese'.