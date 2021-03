Pavullo e Finale, la Lega frena su ricandidatura sindaci uscenti

‘A Pavullo come a Finale Emilia, Montefiorino, Palagano, Sestola, Zocca e nei comuni più grandi la Lega Salvini Premier sta lavorando in vista delle prossime amministrative. Il percorso che abbiamo intrapreso è molto chiaro e ben definito: non saranno prese decisioni aprioristiche, ma le scelte arriveranno al termine di un lavoro di confronto e analisi’.Davide Romani, referente provinciale della Lega, interviene nel dibattito sulle candidature in vista del voto per le Comunali nel modenese e conferma come la ricandidatura dei sindaci uscenti di centrodestra a Pavullo e Finale, Biolchini e Palazzi, sia tutt’altro che scontata.‘In altre parole voglio sgombrare il campo da qualsiasi illazione e toto candidati. La Lega si è data un metodo basato sulla confronto e sulla massima apertura, come deve essere per una forza politica profondamente radicata nel territorio, inclusiva e votata al buon governo. Dunque non emergeranno nomi che dopo il consueto e franco dibattito interno e con i nostri alleati. Con la data del voto amministrativo posticipata all'autunno, a causa dell'emergenza sanitaria, avremo il tempo per condurre questo cammino plurale e condiviso con tutto il centro destra emiliano’ - chiude Romani.