Pavullo, le minoranze non ci stanno: 'Amministrazione inadeguata'

'Nel corso degli anni l'Amministrazione Biolchini si è purtroppo dimostrata indolente e carente nellagestione di Pavullo: zero idee, zero iniziativa, zero progettualità. Si è limitata a completare progetti già avviati e, nel momento in cui è stata chiamata a prendere decisioni importanti, ha preferito rinunciare alle proprie responsabilità politiche, nascondendosi dietro alla burocrazia e scaricando il peso dell'amministrare sulla struttura tecnica. Qualche colpo di colore qua e là, qualche intervento di ordinaria amministrazione sbandierato a gran voce, ma nulla di più. Decisamente poco per Pavullo, troppo poco per una realtà con oltre 17.000 abitanti, con tante potenzialità e tante sfide da affrontare.L'emergenza Covid non ha fatto che peggiorare le cose, con l'amministrazione impegnata esclusivamente a fare il passacarte ed a pubblicare striminziti comunicati quotidiani con i numeri di contagi e decessi, che nella seconda ondata sono davvero preoccupanti. Clamorose poi le ultime dichiarazioni del Sindaco, che ha affermato di avere “competenze residuali” in materia di emergenza sanitaria, quando invece la prima ondata ha dimostrato come il coraggio e l'iniziativa di tanti amministratori locali siano stati importanti nel contrastare la diffusione del virus'.Nell'affondo delle minoranze consigliari all'amministrazione comunale di Pavullo (consiglieri comunali dei gruppi “La Torre” – “Movimento 5 Stelle” – “Gruppo Misto” – Coalizione Civica” Stefano Iseppi, Stefania Cargioli, Corsini Aroldo, Fabio Catani, Davide Venturelli, Morena Minelli), c'è ben più del disappunto e della critica rispetto ai silenzi e all'accusa di immobilismo, da parte del sindaco, nella gestione dell'emergenza Covid, e soprattutto nel momento in cui Pavullo ha iniziato numeri molto alti di contagiati e ricoverati, perché la critica si estende a tracciare un bilancio negativo del mandato amministrativo, in scadenza il prossimo anno. A non andare giù ai gruppi di opposizione c'è la risposta data dall'amministrazione alla loro richiesta urgente di convocare una seduta del consiglio comunale ad hoc sull'emergenza Covid, aperto alla cittadinanza. 'Nell'ultima seduta di giovedì - affermano nella nota congiunta i gruppi di minoranza - ci è stato comunicato che l’eventuale convocazione di tale consiglio sarà valutata durante la conferenza dei capigruppo del 5 dicembre: anziché fissare quanto prima tale seduta, Biolchini e colleghi approfitteranno di tempi tecnici e festività per rimandare ulteriormente il provvedimento, quando invece sarebbe necessario agire rapidamente e in termini costruttivi per affrontare la situazione di emergenza che stiamo vivendo.Ma le critiche non si fermano alla discussione sull'emergenza Coronavirus: 'Anche la discussione in merito all'ultima variazione di bilancio ha palesato per l'ennesima volta mancanze che rischiano di pesare come un macigno sulla comunità.Nei giorni scorsi in sede di commissione abbiamo chiesto chiarimenti riguardo ad un fondo di bilancio di 250.000 euro finalizzato a finanziare funzioni fondamentali dell’ente, misura introdotta dall’art. 106 del Decreto Rilancio. Inizialmente reticenti a dare spiegazioni, il Sindaco e l’assessore Muzzarelli sono stati costretti ad ammettere che tali risorse risultano di fatto spendibili in questa fase di emergenza. È emerso inoltre che, già da inizio settembre, diverse autorevoli fonti hanno chiarito che trattasi di risorse senza vincoli di destinazione, subito utilizzabili: ma a Pavullo in 3 mesi non uno straccio diidea su come spendere questi 250.000 euro, quando invece si sarebbero potuti utilizzare per cercare di aprire un COVID-hotel, o per potenziare i servizi domiciliari, o anche solo i servizi di controllo.Se questa è la loro capacità amministrativa, che evidenzia grande inadeguatezza di fronte alle sfide daaffrontare - concludono le minoranza - si facciano da parte per il bene della nostra comunità'