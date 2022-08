Pd, Letta passa dagli occhi di tigre al minibus elettrico

“Siamo qui perché insieme si è più forti e convincenti, e insieme siamo in grado di arrivare all’obiettivo di essere la prima lista del nostro paese. L’impegno è per vincere le elezioni, essere la prima lista e convincere gli italiani che questa Destra la può battere solo una lista, una coalizione che è la nostra”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso dell’incontro di presentazione del simbolo Democratici e progressisti, nella sede dei volontari dem a Portonaccio.E Letta, dopo aver lanciato lo slogan dei ' candidati occhi di tigre ', si lancia in una promessa alla insegna della eco-mobilità.“Fare il giro d’Italia in minibus elettrico è praticamente impossibile, ma a noi le sfide piacciono. Gli incontri saranno scanditi dalle colonnine di ricarica e questo dà l’idea dei limiti con cui l’Italia deve fare i conti, di quanto siamo arretrati”, ha dichiarato il segretario del Pd.Intanto la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Elly Schlein annuncia la sua candidatura.“La posta in gioco è talmente che non ci si può tirare indietro. Quindi correrò al vostro fianco, insieme a voi, e lo faccio volentieri” - ha detto confermando la sua candidatura alle prossime politiche nelle liste del Pd. “Ringrazio Enrico Letta per questa proposta di candidarmi da indipendente - dice Schlein- portando lo spirito delle Agorà. È stata una scelta non semplice ma in linea con le nostre battaglie. Questa coalizione sfiderà le destre a testa alta”.