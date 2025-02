Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'L’ennesima morte avvenuta nel carcere Sant’Anna di Modena è il drammatico segnale di un sistema penitenziario incapace di garantire condizioni di vita dignitose e di prevenire il ripetersi di questi eventi tragici'. A parlare il capogruppo Pd Diego Lenzini e il consigliere comunale Luca Barbari.'La situazione di sovraffollamento, carenza di personale e assenza di programmi efficaci di reinserimento è stata resa nota da tempo, ma il governo continua a non agire - ribadiscono Lenzini e Barbari - e questo ennesimo decesso è la dimostrazione del totale fallimento e dell’inadeguatezza del sottosegretario Andrea Delmastro, per cui continuiamo a chiedere le dimissioni. Di fronte all’assenza di misure concrete per arginare questa strage silenziosa, chiediamo azioni immediate e concrete per garantire sicurezza e rispetto della dignità umana all’interno della nostra casa circondariale quali l’attivazione di protocolli efficaci per la prevenzione del disagio psichico e del rischio suicidario, interventi di riduzione del sovraffollamento e condizioni di vita accettabili. Ogni morte in carcere è una sconfitta per lo Stato e per il sistema giudiziario e per questo non è più accettabile l’immobilismo delle istituzioni - concludono Lenzini e Barbari - chiediamo rispetto per la dignità umana e che venga messa fine alle morti al Sant’Anna'.