'In politica qualche volta bisogna guardare prima di tutto la sostanza. Il Partito Democratico di Mirandola ha come obiettivo prioritario che si giunga ad un congresso chiarificatore dove le posizioni che ci hanno visto a più riprese in disaccordo con la Federazione di Modena, vengano affrontate con schiettezza, in un contraddittorio aspro, delineando, se del caso, maggioranze e minoranze precise. Se l'unica strada per arrivare a questo congresso chiarificatore è la nomina di Marika Menozzi (nella foto) segretaria pro-tempore, vada questa scelta. Il giudizio sull'operato del sindaco di Concordia sulla vicenda Aimag per noi resta sicuramente negativo, e proprio per questo chiederemo che questa segreteria non abbia nessuna valenza politica ma solo tecnica, e una chiara delimitazione temporale'. Così, in una nota il segretario Pd di Mirandola, Ivano Barbieri, prende le distanze dalla nomina di Marika Menozzi a segretario Pd. Una stroncatura che si inserisce nel dibattito sulla cessione di Aimag ad Hera, operazione che ha visto la Menozzi in prima fila. A criticare l'appoggio del Pd mirandolese al nuovo segretario era stato il consigliere civico Giorgio Siena.
'La sindaca di Concordia ha accettato e sostenuto il patto bolognese del cosiddetto “rafforzamento Aimag – Hera” con la massima determinazione e il minimo ascolto delle posizioni contrarie del Pd di Mirandola, di Cavezzo, di San Felice, del capogruppo Pd di Concordia, e non solo - ha detto Siena -. La scelta del suo nome, seppure fosse anche per un breve periodo, è un chiaro messaggio del PD modenese: la strada giusta è quella che porta a Hera, fine'.
Pd Modena, nomina Menozzi a segretario, Dem della Bassa stroncano: 'Nessuna valenza politica'
Una stroncatura che si inserisce nel dibattito sulla cessione di Aimag ad Hera, operazione che ha visto la Menozzi in prima fila
'In politica qualche volta bisogna guardare prima di tutto la sostanza. Il Partito Democratico di Mirandola ha come obiettivo prioritario che si giunga ad un congresso chiarificatore dove le posizioni che ci hanno visto a più riprese in disaccordo con la Federazione di Modena, vengano affrontate con schiettezza, in un contraddittorio aspro, delineando, se del caso, maggioranze e minoranze precise. Se l'unica strada per arrivare a questo congresso chiarificatore è la nomina di Marika Menozzi (nella foto) segretaria pro-tempore, vada questa scelta. Il giudizio sull'operato del sindaco di Concordia sulla vicenda Aimag per noi resta sicuramente negativo, e proprio per questo chiederemo che questa segreteria non abbia nessuna valenza politica ma solo tecnica, e una chiara delimitazione temporale'. Così, in una nota il segretario Pd di Mirandola, Ivano Barbieri, prende le distanze dalla nomina di Marika Menozzi a segretario Pd. Una stroncatura che si inserisce nel dibattito sulla cessione di Aimag ad Hera, operazione che ha visto la Menozzi in prima fila. A criticare l'appoggio del Pd mirandolese al nuovo segretario era stato il consigliere civico Giorgio Siena.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile
Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'
Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini
Caso Amo, l'ex dipendente parla in esclusiva a La Pressa: 'Non avevo potere esecutivo sui bonifici'Articoli Recenti
'Liste di attesa sanitarie in Emilia Romagna, disconnessione totale tra norma e applicazione'
Modena Life, progetto Alcatraz svelato a fine agosto ma l'ultima parola spetterà al Comune
Platis (FI): 'Territorio da 700 km quadrati, turisti e 41.000 abitanti, assurdo tagliare servizi di emergenza'
West Nile Virus: Arletti (FdI) interroga la Regione su prevenzione e misure di contrasto