Pd Modena, nomina Menozzi a segretario, Dem della Bassa stroncano: 'Nessuna valenza politica'

'In politica qualche volta bisogna guardare prima di tutto la sostanza. Il Partito Democratico di Mirandola ha come obiettivo prioritario che si giunga ad un congresso chiarificatore dove le posizioni che ci hanno visto a più riprese in disaccordo con la Federazione di Modena, vengano affrontate con schiettezza, in un contraddittorio aspro, delineando, se del caso, maggioranze e minoranze precise. Se l'unica strada per arrivare a questo congresso chiarificatore è la nomina di Marika Menozzi (nella foto) segretaria pro-tempore, vada questa scelta. Il giudizio sull'operato del sindaco di Concordia sulla vicenda Aimag per noi resta sicuramente negativo, e proprio per questo chiederemo che questa segreteria non abbia nessuna valenza politica ma solo tecnica, e una chiara delimitazione temporale'. Così, in una nota il segretario Pd di Mirandola, Ivano Barbieri, prende le distanze dalla nomina di Marika Menozzi a segretario Pd. Una stroncatura che si inserisce nel dibattito sulla cessione di Aimag ad Hera, operazione che ha visto la Menozzi in prima fila. A criticare l'appoggio del Pd mirandolese al nuovo segretario era stato il consigliere civico Giorgio Siena.

'La sindaca di Concordia ha accettato e sostenuto il patto bolognese del cosiddetto “rafforzamento Aimag – Hera” con la massima determinazione e il minimo ascolto delle posizioni contrarie del Pd di Mirandola, di Cavezzo, di San Felice, del capogruppo Pd di Concordia, e non solo - ha detto Siena -. La scelta del suo nome, seppure fosse anche per un breve periodo, è un chiaro messaggio del PD modenese: la strada giusta è quella che porta a Hera, fine'.

