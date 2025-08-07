Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Pd Modena, nomina Menozzi a segretario, Dem della Bassa stroncano: 'Nessuna valenza politica'

Pd Modena, nomina Menozzi a segretario, Dem della Bassa stroncano: 'Nessuna valenza politica'

Una stroncatura che si inserisce nel dibattito sulla cessione di Aimag ad Hera, operazione che ha visto la Menozzi in prima fila

2 minuti di lettura
Spazio ADV dedicata a Italpizza
Spazio ADV dedicata a Mivebo

'In politica qualche volta bisogna guardare prima di tutto la sostanza. Il Partito Democratico di Mirandola ha come obiettivo prioritario che si giunga ad un congresso chiarificatore dove le posizioni che ci hanno visto a più riprese in disaccordo con la Federazione di Modena, vengano affrontate con schiettezza, in un contraddittorio aspro, delineando, se del caso, maggioranze e minoranze precise. Se l'unica strada per arrivare a questo congresso chiarificatore è la nomina di Marika Menozzi (nella foto) segretaria pro-tempore, vada questa scelta. Il giudizio sull'operato del sindaco di Concordia sulla vicenda Aimag per noi resta sicuramente negativo, e proprio per questo chiederemo che questa segreteria non abbia nessuna valenza politica ma solo tecnica, e una chiara delimitazione temporale'. Così, in una nota il segretario Pd di Mirandola, Ivano Barbieri, prende le distanze dalla nomina di Marika Menozzi a segretario Pd. Una stroncatura che si inserisce nel dibattito sulla cessione di Aimag ad Hera, operazione che ha visto la Menozzi in prima fila. A criticare l'appoggio del Pd mirandolese al nuovo segretario era stato il consigliere civico Giorgio Siena.
'La sindaca di Concordia ha accettato e sostenuto il patto bolognese del cosiddetto “rafforzamento Aimag – Hera” con la massima determinazione e il minimo ascolto delle posizioni contrarie del Pd di Mirandola, di Cavezzo, di San Felice, del capogruppo Pd di Concordia, e non solo - ha detto Siena -. La scelta del suo nome, seppure fosse anche per un breve periodo, è un chiaro messaggio del PD modenese: la strada giusta è quella che porta a Hera, fine'.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

'Modena, 7 mesi di lavori su Gigetto: ma per il Comune non doveva essere dismesso?'

West Nile a Modena, monitoraggio no-stop: 12 trappole per ‘scovare’ il virus

West Nile a Modena, monitoraggio no-stop: 12 trappole per ‘scovare’ il virus

Modena, 18mila presenza per la mostra Paradise Lost alla Palazzina dei Giardini ducali

Modena, 18mila presenza per la mostra Paradise Lost alla Palazzina dei Giardini ducali

Modena, cambio al vertice della Guardia di Finanza

Modena, cambio al vertice della Guardia di Finanza

'Emergenza carceri, Modena esclusa dal Piano del Governo'

'Emergenza carceri, Modena esclusa dal Piano del Governo'

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Allenamento congiunto: Brescello Piccardo - Cittadella Vis Modena, vincono i modenesi

Spazio ADV dedicata a CISL Emilia Centrale
Articoli più Letti Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Scandalo Amo, 22mila euro di prelievi in contanti effettuati da Reggianini in un anno e mezzo non transitati dalla cassa contabile

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Dopo lo scandalo Amo scoppia il caso partecipate in Emilia Romagna: 'Basta, serve trasparenza'

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini

Caso Amo, l'ex dipendente parla in esclusiva a La Pressa: 'Non avevo potere esecutivo sui bonifici'

Caso Amo, l'ex dipendente parla in esclusiva a La Pressa: 'Non avevo potere esecutivo sui bonifici'

Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena
Articoli Recenti 'Liste di attesa sanitarie in Emilia Romagna, disconnessione totale tra norma e applicazione'

'Liste di attesa sanitarie in Emilia Romagna, disconnessione totale tra norma e applicazione'

Modena Life, progetto Alcatraz svelato a fine agosto ma l'ultima parola spetterà al Comune

Modena Life, progetto Alcatraz svelato a fine agosto ma l'ultima parola spetterà al Comune

Platis (FI): 'Territorio da 700 km quadrati, turisti e 41.000 abitanti, assurdo tagliare servizi di emergenza'

Platis (FI): 'Territorio da 700 km quadrati, turisti e 41.000 abitanti, assurdo tagliare servizi di emergenza'

West Nile Virus: Arletti (FdI) interroga la Regione su prevenzione e misure di contrasto

West Nile Virus: Arletti (FdI) interroga la Regione su prevenzione e misure di contrasto