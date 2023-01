Pd, Vaccari: 'Giarrusso non può essere tesserato'

'Fa parte di un gruppo diverso dal nostro al parlamento europeo, anche se è il misto, cioè quello dei non iscritti'

'Gli iscritti sono un dato che evolve ogni settimana e farlo sapere prima di cominciare il procedimento congressuale serve solo ad alimentare polemiche. I dati degli altri anni sono noti. Nel 2021 gli iscritti erano 320.000'. Lo dice il responsabile Organizzazione del partito Stefano Vaccari, in una intervista al 'Domani'. Vaccari ricorda che 'il regolamento che ha adottato la direzione per il congresso e le primarie prevede la possibilità di iscrizione fino al 31 gennaio per i nuovi iscritti e la possibilità di conferma di iscrizione per gli iscritti del 2021 fino allo svolgimento dei congressi di circoli'.



A proposito di Dino Giarrusso, Vaccari dice: 'Secondo il nostro regolamento Giarrusso non può essere tesserato perché fa parte di un gruppo diverso dal nostro al parlamento europeo, anche se è il misto, cioè quello dei non iscritti. Le regole che evitano le porte girevoli sia nazionalmente che sul territorio ci sono già. Basta applicarle'.





